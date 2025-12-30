Musica anni ’90, disco dance, effetti speciali e spirito di comunità per accogliere il nuovo anno insieme

Capodanno 2026: una notte magica in Piazza ad Allumiere –

Allumiere si prepara ad accogliere il 2026 con una serata speciale all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione. La Piazza di Allumiere sarà il cuore pulsante di una magica notte di Capodanno, pensata per riunire cittadini, famiglie e visitatori in un’atmosfera di festa e solidarietà.

A partire dalle ore 23.15, la piazza si animerà con una coinvolgente selezione di musica anni ’90, disco dance e balli per tutte le età, accompagnati da effetti speciali che renderanno ancora più suggestivo il conto alla rovescia verso il nuovo anno. Un’occasione unica per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 con energia positiva e voglia di stare insieme.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il senso di comunità, offrendo un momento di festa condiviso, aperto a tutti, nel segno dell’allegria e della partecipazione. Un Capodanno da vivere in piazza, riscoprendo il piacere di brindare insieme e iniziare l’anno nuovo con entusiasmo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Allumiere, che invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno nel cuore del paese.

Appuntamento in Piazza di Allumiere dalle ore 23.15: la notte di Capodanno vi aspetta!