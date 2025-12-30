Secondo anno con più episodi gravi dal 2015; Lombardia, Sicilia e Toscana le più colpite

Nel 2025 in Italia più eventi meteo estremi, sos per le temperature record –

Sono aumentati nel 2025 gli eventi meteo estremi in Italia e quest’anno è il secondo con più episodi legati al cambiamento climatico negli ultimi undici anni dopo il 2023 che detiene il primato.

In particolare, secondo il bilancio finale dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con il gruppo Unipol, sono stati 376 gli eventi meteo estremi registrati nel 2025 nella Penisola, +5,9% rispetto al 2024; il 2023 fu segnato da 383 eventi estremi.

Allagamenti, danni da vento ed esondazioni fluviali sono gli eventi quelli più frequenti.

Preoccupa, avverte la ong, l’aumento dei casi legati a temperature record (+94,1%), a frane da piogge intese (+42,4%) e a danni da vento (+28,3%).

Lombardia, Sicilia e Toscana le regioni più colpite mentre tra le province, le più martoriate sono state Genova, Messina e Torino.

Il sud quest’anno è stato in sofferenza per l’emergenza siccità con Sardegna, Sicilia e Puglia in testa.

I danni subiti nel Paese nel 2025, secondo un recente studio dell’Università di Mannheim – ricorda Legambiente – ammontano a 11,9 miliardi di euro e in futuro, con una proiezione al 2029, saliranno a 34,2 miliardi di euro.