Cerveteri, Capodanno nel rispetto degli animali: divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi e botti

In occasione delle festività di fine anno e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela degli animali, il Sindaco ha firmato l’ordinanza sindacale n. 50, che dispone il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere su tutto il territorio comunale, nella fascia oraria dalle ore 23:30 del 31 dicembre 2025 alle ore 00:30 del 1° gennaio 2026.

Il provvedimento è stato adottato per prevenire incidenti e limitare i rumori molesti, che possono causare gravi disagi non solo alle persone ma soprattutto agli animali domestici.

I forti botti possono infatti provocare stati di panico, disorientamento e stress acuto, con conseguenze talvolta gravissime: alcuni animali, in particolare cani e gatti, possono arrivare a rischiare eventi cardiaci improvvisi, fino all’infarto.

“Questa ordinanza – dichiara il Sindaco Gubetti – nasce da un profondo senso di responsabilità verso la nostra comunità e, in particolare, verso i nostri animali a quattro zampe, che durante la notte di Capodanno vivono momenti di grande paura e sofferenza. Tutelare la loro salute e il loro benessere significa promuovere una città più civile, rispettosa e attenta ai diritti di tutti”.

L’Amministrazione, ritiene fondamentale promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto, invitando i cittadini a celebrare le festività di fine anno in modo responsabile, consapevole e sicuro.

L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato. Il controllo sul rispetto del provvedimento sarà affidato alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine.

L’Amministrazione Comunale confida nella collaborazione di tutta la cittadinanza per garantire un Capodanno sereno, sicuro e rispettoso delle persone, degli animali e dell’ambiente.

Il testo integrale dell’ordinanza sindacale n. 50 è consultabile sull’Albo Pretorio comunale online.