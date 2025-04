Incendio stamattina a Ladispoli: una densa colonna di fumo visibile anche da Cerveteri

Le fiamme sono divampate in un campo aperto situato in via dei Cacciatori. L’incendio ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco

Una densa colonna di fumo si è alzata questa mattina nei cieli di Ladispoli, destando preoccupazione tra i residenti e nei comuni limitrofi, in particolare a Cerveteri, da dove il fumo era chiaramente visibile.

Le fiamme sono divampate in un campo aperto situato in via dei Cacciatori. L’incendio ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, giunti dalla caserma Bonifazi di Civitavecchia.