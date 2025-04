Fiumicino celebra il 33° anniversario della sua fondazione

Si è svolta questa mattina, l’Aula Consiliare, la cerimonia in occasione del 33° anniversario dell’Istituzione del Comune di Fiumicino, dopo il distacco amministrativo da Roma. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, autorità civili, militari e religiose, è stato un momento di grande condivisione e di celebrazione per tutta la comunità.

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, eseguito magistralmente dal Duo Piercarlo Salvia (saxofono e clarinetto) e Alessandro Crispolti (pianoforte), accompagnati dal coro degli allievi dell’Accademia MTDA.

A seguire, sono intervenuti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, che hanno portato i loro saluti istituzionali, sottolineando l’importanza di questo anniversario e il cammino che la nostra comunità ha percorso fino ad oggi, rafforzando il legame tra la cittadinanza e l’amministrazione.

“Cari cittadini di Fiumicino oggi celebriamo un anniversario importante, i 33 anni della nascita del nostro comune, un traguardo che segna il cammino di una comunità forte, unita e in continua evoluzione. La Città di Fiumicino è cresciuta tanto in questi anni diventando un punto di riferimento non solo per la nostra regione ma per l’intero Paese. Abbiamo affrontato sfide, e superato difficoltà ma sempre con lo spirito di chi crede nelle proprie radici e nel futuro. Oggi guardiamo con orgoglio a quanto siamo riusciti a costruire insieme, un territorio che valorizza le bellezze naturali ma è anche proiettato verso il futuro con progetti innovativi per la nostra crescita economica, culturale e sociale. A voi cittadini di Fiumicino, ai sindaci che mi hanno preceduto e che hanno segnato la storia del nostro comune, a tutti i dipendenti comunali va il mio sentito ringraziamento per l’impegno e la passione che quotidianamente mettete nella costruzione di una comunità sempre migliore, siamo una squadra e insieme continueremo a scrivere la storia del nostro amato comune. Auguri a Fiumicino e avanti sempre più forti.” questo il discorso del Sindaco Mario Baccini.

“È stato per me un onore, questa mattina, aprire i festeggiamenti per i 33 anni della nostra città. E farlo nel luogo simbolo di Fiumicino, in quell’aula consiliare dove ogni giorno prendono vita i valori della nostra Costituzionale, dove le fondamenta della democrazia e della partecipazione civica si radicano, lo è stato ancora di più.

Siamo orgogliosi di rappresentare le istituzioni di questo straordinario territorio. Una città che cresce. Cresce dal punto di vista demografico, economico, culturale. E questo grazie all’impegno, alla passione e alla determinazione di ogni singolo cittadino.

Abbiamo l’onore di amministrare un Comune sempre più centrale nelle scelte strategiche ed economiche non solo regionali ma nazionali e internazionali.” ha dichiarato il Presidente Severini.

Un momento particolarmente significativo è stato la svelatura del prototipo della Statua dell’Imperatore Traiano, simbolo della nostra storia e delle nostre radici, realizzata dal Maestro di fama internazionale, Alessandro Romano, esposta in anteprima alla città dalla Fondazione Traianus Optimus Princeps.

“Considero la mia arte un dono – ha detto l’artista Alessandro Romano dopo la svelatura del prototipo, alto 1,5 metri, della Statua di Traiano, che ha sul capo l’aquila romana, nella mano destra piegata verso il basso il simbolo del potere ed in quella sinistra, verso l’alto, una colomba – Nella sua Storia Traiano ha conquistato tutto ma, ad un certo punto inverte tutta la sua azione per donare il benessere all’Impero: ho pensato quindi ad un monumento, proiettato nel vento, che incarna una preghiera perenne ai grandi della Terra per donare la pace all’umanità”.

L’evento è stato moderato dall’Assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, Monica Picca.

Il Comune di Fiumicino ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata di festa e celebrazione, che ha ulteriormente consolidato il legame tra l’amministrazione e la cittadinanza, in un clima di orgoglio e condivisione.

Foto di Fabio Diodato