Treni Roma – Pisa: dal 5 maggio interruzioni dei binari per lavori

Il Comitato pendolari Litornaea Roma Nord – FL5 Civitavechia Roma comunica che, a partire da lunedì 5 maggio 2025, saranno avviati gli interventi di realizzazione di un nuovo sistema di segnalamento ferroviario (ERTMS) su alcune tratte della ferrovia Roma – Pisa.

Secondo quanto comunicato da RFI, i lavori prevedono l’interruzione alternata dei binari pari (verso nord) e dispari (verso sud), imponendo quindi delle modifiche di orario per i servizi ferroviari.

Le fasi di questi primi interventi sono indicate di seguito:

Fase 1 – Dal 05/05 al 13/06

La prima fase riguarderà la tratta tra Alberese e Albinia, con interruzioni dei binari pari e dispari durante i giorni feriali (da lunedì a venerdì).

Fase 2 – Dal 16/06 al 01/08

Nella seconda fase, i lavori interesseranno la tratta Tarquinia – Civitavecchia. Anche in questo caso, le interruzioni sono programmate durante i giorni feriali (lunedì – venerdì).

Fase 3 – Dal 06/10 al 06/12

La terza fase è quella più impattante dal punto di vista dei treni coinvolti. Infatti, le interruzioni si sposteranno sulla tratta Civitavecchia – Ladispoli, con avvio degli interventi a partire dal 06/10.

Per le prime due fasi, le variazioni di orario sono già consultabili sul sito di Trenitalia. Per la terza, invece, al momento non sono disponibili dettagli sulle rimodulazioni dei servizi.