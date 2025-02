Inaugurato defibrillatore per la sicurezza di tutti negli Uffici della Fiumicino Tributi

È stato inaugurato negli uffici della Fiumicino Tributi, il DAE (defibrillatore semi-automatico esterno), uno strumento salvavita e di primo soccorso, essenziale in caso di arresto cardiaco. Si tratta di un apparecchio “intelligente” che riconosce la fibrillazione ventricolare e, con uno shock elettrico, la interrompe favorendo la defibrillazione entro cinque minuti.

Presenti all’inaugurazione il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e il vice sindaco, Giovanna Onorati, il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola, oltre ai vertici della Fiumicino Tributi e al il Presidente del comitato di Fiumicino della Croce Rossa, Stefano Salvinelli.

“Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa e la Fiumicino Tributi, possiamo dotare la nostra città di un dispositivo salvavita fondamentale, che potrà fare la differenza in situazioni di emergenza. Il nostro obiettivo è continuare ad istallare DAE in luoghi strategici del territorio per rendere Fiumicino sempre più cardioprotetta e garantire interventi di primo soccorso tempestivi ed efficaci. ” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

Il DAE, collocato negli uffici aperti al pubblico della società, in un luogo di facile accesso, sarà utilizzato in caso di emergenza dai dipendenti che hanno partecipato al corso di formazione, tenuto dal personale della Croce Rossa Italiana, presso i locali della Fiumicino Tributi. I corsisti sono stati formati sul corretto e tempestivo utilizzo del defibrillatore e informati sulle tecniche “salvavita” in situazioni di emergenza .

Il defibrillatore, sarà a disposizione anche degli uffici che ospitano il Corpo della Polizia Locale, i servizi sociali, i servizi al cittadino e l’area politiche scolastiche.

L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte in Italia, con oltre 60.000 vittime ogni anno. Avere a disposizione uno strumento del genere può fare la differenza, poiché la defibrillazione immediata aumenta significativamente le probabilità di sopravvivenza.

Grazie alla postazione DAE, il Comune di Fiumicino e la Fiumicino Tributi dimostrano la loro attenzione alla salute pubblica e alla prevenzione, creando un ambiente protetto che, in caso di necessità, è a disposizione dei dipendenti e della comunità.

“Istallare un DEA sul territorio è una grande fonte di prevenzione e istallare l’11^ apparecchio sul territorio è un risultato importante. – ha commentato Salvinelli. – Puntiamo a lavorare sempre meglio e in maniera più capillare grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune di Fiumicino