L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato inserito anche quest’anno nella classifica World’s Best Hospitals, l’elenco dei migliori ospedali al mondo stilato a partire dal 2019 dalla rivista statunitense Newsweek insieme a Statista, piattaforma di intelligence di dati globali. Nel dettaglio, il Bambino Gesù è il miglior ospedale pediatrico d’Italia, 6° nel ranking mondiale delle strutture specialistiche.

Primo ospedale in Italia in ambito pediatrico fin dal 2020, quest’anno il Bambino Gesù ha scalato tre posizioni, passando dal 9° posto a livello globale del 2024 alla 6^ posizione. Sempre nel 2025, inoltre, è l’unica struttura pediatrica italiana inserita nel top 25.

Bambino Gesù sesto miglior ospedale pediatrico al mondo

La rivista statunitense Newsweek, attraverso la classificazione World’s Best Hospitals – giunta alla settima edizione – riconosce le migliori strutture sanitarie al mondo in base ad una metodologia di valutazione che considera le raccomandazioni ospedaliere, le esperienze dei pazienti e i KPI medici, ovvero indicatori chiave di prestazione come, ad esempio, la sicurezza del paziente, le misure igieniche e la qualità del trattamento. Nel 2025 la classifica Newsweek è stata stilata analizzando le performance dei 2.445 migliori ospedali distribuiti in 30 diversi Paesi del mondo.

Questo riconoscimento si aggiunge alle certificazioni internazionali ottenute dall’Ospedale negli anni, tra queste l’accreditamento JCI come Centro Medico Accademico per l’intensa attività nel campo della formazione medica e della ricerca clinica e scientifica. Attualmente il Bambino Gesù è il primo Centro pediatrico in Europa per numero di affiliazioni (20 su 24) alle Reti di riferimento europee per le malattie rare (ERN) e gestisce una delle più ampie casistiche europee in tutte le specialità pediatriche registrando oltre 2,5 milioni di prestazioni ambulatoriali, 95.000 accessi al Pronto Soccorso e oltre 30.000 procedure chirurgiche all’anno.

«Il posizionamento dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nella classifica mondiale di Newsweek premia il percorso di eccellenza realizzato sino ad oggi» sottolinea il presidente Tiziano Onesti. «Abbiamo la responsabilità di continuare a offrire ai nostri piccoli pazienti cure di qualità, efficaci e sicure, ma anche di spingere sempre più avanti la frontiera della ricerca e della clinica in ambito pediatrico. Siamo chiamati a comprendere e governare al meglio le nuove tecnologie e l’innovazione, restando sempre fedeli ai nostri valori etici e alla missione che ci ricorda, in ogni occasione, il Santo Padre: mettere sempre al centro di tutto quello che facciamo i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie».