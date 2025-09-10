In Italia 37% popolazione ha basso livello alfabetizzazione –

L’Italia ha un alto numero di adulti con un basso livello di alfabetizzazione: il 37 % di tutti gli adulti tra i 25 e i 64 anni ha competenze alfabetiche di livello 1 o inferiore, un dato superiore alla media dell’Ocse pari al 27%.

E’ quanto emerge dal report Education at a glance 2025.

Per basso livello di alfabetizzazione si intende chi è in grado di comprendere solo testi molto brevi con informazioni minime che non distraggono l’attenzione.