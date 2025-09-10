Cantieri aperti dalla prossima settimana: restyling per circa un km di strada

Nuova condotta idrica e rifacimento completo del manto stradale a via Pian della Carlotta a Cerveteri –

“Dopo un lungo iter amministrativo ed una serie di incontri condotti dalla nostra Amministrazione con Acea Ato 2 oggi giungiamo ad un obiettivo importantissimo: dopo tanti anni, finalmente, via Pian della Carlotta dispone di una rete di adduzione idrica completamente nuova e bonificata e la prossima settimana, sempre Acea Ato 2, nel pieno rispetto del Regolamento sugli Scavi del nostro Comune, provvederà al rifacimento ex novo di un km di manto stradale. Un ringraziamento, lo rivolgo al nostro Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti per il costante impegno e l’importante lavoro che sta svolgendo insieme a tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche e Appalti: anche e soprattutto grazie al loro contributo oggi possiamo dire di aver raggiunto questo traguardo”. A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Per diverso tempo i cittadini e le utenze di Pian della Carlotta hanno avuto problematiche di approvvigionamento idrico a causa di una condotta oramai vetusta – ha spiegato l’Assessore Luchetti – come Amministrazione ci siamo impegnati affinché Acea Ato 2 ne realizzasse una nuova. Questo, ha comportato chiaramente dover eseguire degli scavi sul manto stradale, strada che oggi, grazie al Regolamento sugli Scavi e al lavoro di controllo portato avanti dal nostro Ufficio Opere Pubbliche, ed in particolar modo dal Geometra Federico Feriozzi, sarà riasfaltata in tutta la sua interezza e senza costi per il Comune di Cerveteri”.

In molteplici occasioni negli ultimi mesi il Comune di Cerveteri ha visto tratti di strada riasfaltata interamente dalle Società di Servizio: una ulteriore testimonianza dell’ottimo e proficuo lavoro del personale tecnico dipendente dell’Ente e della macchina amministrativa.