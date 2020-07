Condividi Pin 2 Condivisioni

Le squadre intervenute hanno domato l’incendio e bonificato l’area

In fiamme una baracca, tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi a Roma, in località Sant’Angelo Romano, in Via Monte Porcello 16, due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenute per incendio. Le fiamme hanno divorato una baracca utilizzata per attrezzi agricoli.

La tempestività dell’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione dell’incendio al bosco adiacente. Le Squadre sono riuscite infatti a domare le fiamme per poi provvedere alla bonifica dell’area constatando la presenza di bombole di gas.