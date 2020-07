Condividi Pin 9 Condivisioni

”Un onore rappresentare il mio territorio in ottica nazionale”

Cerveteri, Gabriele Pitton nel Consiglio Nazionale di Forza Italia Giovani

Il 1 luglio in serata è arrivata l’ufficializzazione della nomina del ventenne cerveterano Gabriele Pitton al Consiglio Nazionale di Forza Italia Giovani.

“Ringrazio il Presidente di Forza Italia Giovani, Marco Bestetti, e il Commissario regionale, Alessio Pagliacci, – ha dichiarato Pitton – per la loro fiducia e tutti i miei amici di militanza con i quali abbiamo affrontato e affronteremo tante sfide importanti”.

“La nomina a Consigliere Nazionale – ha continuato – mi dà l’onore ma soprattutto l’onere di rappresentare il mio territorio in un’ottica nazionale. In un periodo di grandi crisi, grandi incertezze e paure come quello attuale, credo che ci sia bisogno di persone che diano voce alle richieste e ai bisogni di tutti.

Lavorerò per un maggior coinvolgimento all’interno della politica dei cittadini, ma soprattutto dei giovani: la più grande risorsa del nostro paese. La buona politica e l’esperienza, ispirate da valori liberali, democratici, cattolici ed europeisti, deve essere al servizio di tutti ed è con questo spirito che lavorerò senza sosta per questo nuovo incarico”.