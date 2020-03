Condividi Pin 0 Condivisioni

Il capogruppo di Crescere Insieme Roberto Severini: “Anche la produzione alimentare è in recessione”

“In crisi non solo ristoranti e alberghi, ma anche le aziende agricolo di Fiumicino Nord” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Il Sindaco Montino ha incontrato i rappresentanti degli albergatori e dei ristoratori, in particolare quelli di Isola Sacra e Fiumicino per ascoltare le loro voci riguardo alla vicenda Coronavirus.

È bene sottolineare che anche la produzione alimentare è in recessione. Iinteri indotti stanno soffrendo a livello economico, soprattutto le aziende agricole che si trovano a Fiumicino Nord.

Il calo del turismo comporta una minore affluenza di persone che mette in crisi i ristoratori e gli albergatori e, di conseguenza, il settore agricolo e agroalimentare, che sta subendo un calo in termini di fatturato per quanto riguarda gli approvvigionamenti, il rifornimento di materie prime.

La stessa Maccarese è un’azienda agricola di Fiumicino che sta vivendo un periodo arduo.

Sia le attività produttive che commerciali sono in difficoltà. L’emergenza è economica e dunque non è circoscritta a Fiumicino centro e Isola Sacra.

Al nord ci sono le più grandi aziende agricole e di allevamento italiane, sulle quali si basa l’economia blue e verde di Fiumicino.

Sarebbe opportuno riunire un tavolo di concertazione riguardo le problematiche e coinvolgere tutte le aziende del territorio in quella che potrebbe essere un’unità di crisi che eventualmente aprirà il Sindaco.

Anche perché la sbandierata attenzione a tutte le 14 località del Comune, non è sempre applicata. E si vede da questi episodi”.