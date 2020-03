Cerveteri, vandalizzati i “velo ok”

Condividi Pin 0 Condivisioni

A pochi giorni dal loro “battesimo” incivili hanno preso di mira i dissuasori installati dall’amministrazione comunale.

Sono stati installati ancora da pochissimi giorni i nuovi “Velo ok” i dissuasori di velocità voluti dall’amministrazione comunale e più volte chieste dai cittadini per cercare di aumentare la sicurezza per le vie cittadine, in particolar modo le più a rischio come la Settevene Palo, o alcuni tratti della via Doganale, proprio a ridosso delle frazioni di Borgo San Martino, Valcanneto.

Ma a quanto pare c’è “chi si è già divertito a danneggiare uno strumento di prevenzione.

Vernice a spray sugli “occhi digitali” che dovrebbero prevenire un andamento di marcia da parte degli automobilisti superiore ai limiti consentiti di legge.

A denunciare la vandalizzazione degli strumenti, quelli installati nei pressi della frazione di Marina di Cerveteri sono proprio i cittadini.

Gli stessi cittadini che da anni denunciano l’inciviltà di giovani e meno giovani e del poco rispetto che si ha per i beni collettivi.

Dai velo ok ai parchi pubblici, alle strade cittadine.

Non solo strutture e strumenti danneggiati, ma anche discariche a cielo aperto, come più volte segnalato dai residenti di Cerenova.

Uno scenario di degrado e scarso senso civico che purtroppo, nonostante le sanzioni, più volte annunciate e comminate dall’amministrazione comunale, non riescono a sradicare dalla società l’inciviltà di alcuni.