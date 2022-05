Gli studenti hanno avuto l’opportunità di prendere parte alla seconda edizione di Ladispolibri in veste di protagonisti con alcuni racconti pubblicati in un libro antologico intitolato “Il mare di Roma”

L’Ilaria Alpi alla Fiera del Libro e degli Espositori di Ladispoli –

Quando si parla di libri bisogna parlare in primo luogo ai ragazzi, ed infatti puntuale è giunto l’invito ai nostri giovani da parte dell’assessore alla Cultura che ha invitato tutti gli alunni a partecipare per una sana “immersione” nell’universo Libri.

A questo accorato appello ha risposto l’istituto Ilaria Alpi che ha schierato la sua squadra di grandi lettori. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di prendere parte alla Fiera nientemeno che in veste di protagonisti. Infatti grazie all’iniziativa della Professoressa Federica Benfatti alcuni dei nostri preparatissimi ragazzi sono riusciti a vedersi pubblicati alcuni racconti in un libro antlogico intitolato “Il mare di Roma”.

Gli studenti hanno così preso parte alla Fiera in qualità di veri e propri autori ospitati sul palco per la presentazione del libro e per illustrare i propri racconti.

Si è trattato di un’opportunità indimenticabile che Elisa, Ginevra, Mattia, Rebecca e Valeria delle classi II e IIIA si sono guadagnati grazie alla preparazione ed al duro lavoro. Ma ciò è stato reso possibile dalla scuola ed in particolare da quegli insegnanti che interpretano il proprio ruolo come una vera e propria missione, con un impegno che va ben oltre il dovuto e che richiede il sacrificio del proprio tempo libero per dare sia un insegnamento di qualità che tante esperienze di grande valore nella consapevolezza di essere in grado di fare la differenza nella vita dei nostri giovani.