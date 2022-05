Il sindaco Alessandro Grando si complimenta con le due società sportive per i successi ottenuti

“Dinamo Pallacanestro Ladispoli e Noinet Volley Ladispoli: complimenti per gli splendidi risultati ottenuti nel fine settimana” –

“Complimenti alla Dinamo Pallacanestro Ladispoli ed ai ragazzi della Noinet Volley Ladispoli per gli splendidi risultati ottenuti nel fine settimana”

“Le società sportive continuano a mietere successi, elevando l’immagine della nostra città a livello nazionale. A nome dell’amministrazione comunale non posso che rivolgere tanti complimenti alla Dinamo Pallacanestro Ladispoli ed alla Noinet Volley per gli ottimi risultati ottenuti nello scorso fine settimana”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha elogiato le due società sportive di Ladispoli che hanno ottenuto risultati prestigiosi nel basket e nella pallavolo.

“La Dinamo Pallacanestro Ladispoli – prosegue Grando – si è qualificata per la finalissima per la promozione in Serie D, acquisendo oltretutto il vantaggio di giocare l’eventuale spareggio in casa davanti ai propri tifosi. Un cammino esaltante quello dei cestisti della nostra città che invitiamo i tifosi ad andare a sostenere nella partita decisiva per l’accesso alla categoria superiore. Ma un enorme elogio l’amministrazione comunale e la cittadinanza lo rivolgono ai ragazzi della Noinet di pallavolo che, dopo essere stati protagonisti del Campionato Regionale Under 17, hanno conquistato la promozione in Prima Divisione nel torneo di serie. Un risultato eccezionale per questi ragazzi terribili che stanno spingendo Ladispoli nel mondo della pallavolo che conta. Ad entrambe le società tanti complimenti ricordando che dal prossimo settembre potranno disputare i campionati nel nuovo palazzetto dello sport che inaugureremo il prossimo 4 giugno con una grande festa aperta a tutti i cittadini”.