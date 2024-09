Il giovane Umberto Petrucci si è laureato Campione nella categoria Junior 2

Il tiro a segno di Bracciano Campione d’Italia

Un successo storico per il TSN di Bracciano con il giovane Umberto Petrucci che si è laureato Campione d’Italia nella categoria Junior 2 specialità Pistola a 10 m., gara nazionale disputata al TSN di Bologna. Un grande traguardo in una categoria difficile soprattutto per la concorrenza di tiratori che hanno già esperienze internazionali.

L’atleta del TSN di Bracciano ha partecipato anche alla gara nella specialità di Pistola Sportiva a 25 m., dove ha ottenuto un lusinghiero 4° posto a soli tre punti dal podio, seguito dal 14° posto assoluto dal suo compagno d’avventura Artur Thomas Cojocaru. Da considerare che questa è per loro una nuova disciplina, dove hanno conquistato l’ammissione ai Campionati Italiani avendo partecipato a solo 4 gare del circuito regionale.

La tiratrice, Annalaura Garzillo, oramai “veterana” del poligono si è piazzata 8^ sempre nella gara di PSp 25 m. nella categoria Donne.

Un plauso, infine, al giovanissimo Federico Bilancioni, categoria Allievi, che nella specialità di pistola a 10 m. è risalito in classifica generale di ben 23 posizioni dopo nemmeno 6 mesi dall’inizio del suo percorso nel tiro a segno.

Una vittoria che ripaga il Presidente del Tiro a Segno di Bracciano, Paolo Testaguzza e il Responsabile Tecnico Luca Di Girolamo, di tutti quegli sforzi per tenere in vita una realtà cittadina forse poco conosciuta, ma ben radicata e altamente competitiva in uno Sport Olimpico che quest’anno ha dato grandi risultati anche a livello mondiale con un argento e due bronzi alle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024.