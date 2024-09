Successo per il primo Memorial dedicato al giornalista onorato nel decennale della Società sportiva fondata dalla figlia Sabrina

Cerveteri, dieci anni di Sicania Volley con Alberto Sava nel cuore

Si è conclusa una giornata indimenticabile all’insegna della gioia, dello sport e della passione per la pallavolo, dedicata alla memoria di Alberto Sava, giornalista già direttore di Italia Sera e fondatore e direttore del quotidiano La Voce, oltre che conduttore televisivo. In questo caso è il mondo dello sport a riconoscergli ogni merito, anche per avere scritto, con la sua fine penna, pagine sportive importanti, sempre con al centro i giovani.

Tra questi vi è la figlia di cotanto padre, Sabrina Sava, che ha realizzato il connubio perfetto tra il ricordo del proprio papà, che tanto ha contribuito ad una società migliore, e la festa di 10 anni intensi, nella formazione dei ragazzi, con la passione e la professionalità dedicate alla pallavolo e alla Sicania Volley. “Un enorme grazie – ha dichiarato Sabrina Sava, Direttore Generale della Sicania Volley, accanto a Fabio Bellucci, Direttore tecnico – alle società partecipanti, ASD Libera Volley e ASD Stella Mantus, che con il loro impegno e spirito sportivo hanno reso questo torneo un evento di grande agonismo, ma soprattutto di amicizia e condivisione. Mio padre sarebbe stato fiero di vedere quanto cuore e passione ci siano stati sul campo.

Oggi però non abbiamo solo giocato, ma abbiamo festeggiato insieme i primi 10 anni della nostra amata Sicania Volley. Dieci anni di sacrifici, emozioni, vittorie e sconfitte che ci hanno unito e fatto crescere, sempre con la stessa voglia di migliorarci e portare avanti i valori dello sport. Per l’occasione, sono arrivati direttamente da Trapani Franco Inglese e Laura Pellegrino, vicepresidente e direttore generale della Sicania Volley Erice, società pallavolistica siciliana considerata la “madre” della Sicania Volley Cerenova. Franco e Laura erano legati da un profondo affetto al mio papà Alberto Sava, e non hanno esitato un attimo a partire dalla solare Trapani per onorarne la memoria e celebrare l’anniversario della società. Con la loro presenza, hanno suggellato il gemellaggio di passione e affetto che si è creato proprio dieci anni fa. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato e ci hanno supportato, allo staff e a tutti i genitori che come sempre hanno dato una mano all’evento.

Il viaggio della Sicania Volley continua, e con giornate come queste siamo certi che il meglio deve ancora venire”. Nel primo Memorial dedicato ad Alberto Sava non manca proprio nulla: la sua presenza è tangibile negli occhi di chi è presente e il suo ricordo rappresenta una maniera di unirsi sempre nel segno dell’amicizia e nel territorio che ha tanto amato.