Un successo storico per il TSN di Bracciano ai Campionati Italiani

Il tiro a segno di Bracciano ancora Campione d’Italia 2025 –

Un risultato straordinario per il Tiro a Segno Nazionale di Bracciano, che si conferma ancora una volta tra le realtà sportive più promettenti e premiate del territorio.

Protagonista assoluta è Annalaura Garzillo, che conquista il titolo di Campionessa d’Italia nella categoria Donne/B – Pistola 10 metri, nella gara nazionale disputata presso il TSN di Roma. Un traguardo di grande prestigio per un’atleta che, con determinazione e passione, è riuscita a conciliare gli impegni universitari e lavorativi con l’intensa preparazione sportiva.

A completare il successo, una splendida medaglia d’argento per Federica Viarengo, nella difficile specialità Pistola Sportiva 25 metri, sempre nella categoria Donne/B. Anche per lei, il risultato premia l’impegno e la costanza nel portare avanti una duplice carriera accademica e professionale senza mai rinunciare allo sport.

Le soddisfazioni per il TSN di Bracciano non finiscono qui. Alla sua prima partecipazione ai Campionati Italiani, Matteo Guglielmino ottiene un 4° posto in gara e un 6° posto in finale nella categoria P1 – gruppo para, dimostrando grande talento e spirito competitivo.

Ottimi piazzamenti anche per i giovani atleti Umberto Petrucci e Artur Thomas Cojocaru, rispettivamente 5° e 6° classificato nelle specialità P10 e PSp – categoria Junior/2, a testimonianza del lavoro costante svolto nel settore giovanile.

Questi importanti risultati sono frutto di un’intera stagione di impegno, fatica e dedizione, e rappresentano una meritata ricompensa per il lavoro del Responsabile Tecnico Luca Di Girolamo, fortemente supportato dal Presidente del TSN di Bracciano, Paolo Testaguzza.

Il Tiro a Segno Nazionale di Bracciano si conferma così una delle eccellenze sportive della cittadina lacustre, capace di formare atleti competitivi a livello nazionale, senza mai perdere di vista i valori della passione e del sacrificio.