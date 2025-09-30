“Santa Marinella Fish&Wine”: torna in Piazza Trieste, la festa del mare e del gusto –

Il Comune di Santa Marinella organizza la terza edizione di “Fish&Wine”, l’evento enogastronomico che celebra il pescato locale e le eccellenze vitivinicole del territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 nel cuore della città, in Piazza Trieste. L’iniziativa, realizzata con Istinto Social LAB 4 Smart Business APS, è un punto di riferimento per valorizzare l’anima marinara e agricola del litorale.

Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, esprime la sua soddisfazione per l’imminente evento: “Fish&Wine è un veicolo strategico per la promozione del nostro nostro territorio. Il connubio tra il nostro pescato e i grandi vini locali, abbinato a percorsi culturali e alla riscoperta dei nostri tesori come Castrum Novum, ci permette di offrire un turismo esperienziale di alta qualità. L’evento unisce sviluppo, storia e sapori autentici, rafforzando l’identità e l’economia della nostra comunità”.

Il coinvolgimento del territorio è massimo, a partire da Piazza Trieste dove l’omonima associazione dei commercianti si dimostra propositiva e pienamente partecipe. I ristoratori della piazza infatti sosterranno l’evento preparando menù dedicati alla tradizione marinara.

Il programma: Archeologia, Arte e Masterclass

Il programma della due giorni è ricco e coinvolgente. Si inizia sabato pomeriggio con l’Archeo Bike Tour, un percorso ciclistico fino agli scavi di Castrum Novum. Al rientro, Piazza Trieste accoglierà stand di cibo, vino e artigianato. Seguono laboratori creativi come “Art & Wine”, show cooking e un talk istituzionale sulla Blue Economy. La serata propone una masterclass sensoriale tra mare e vino, cene con menù speciali e si conclude con il concerto di Vincenzo Bencini.

La domenica mattina è dedicata alla “Tour Experience Santa Marinella”, una camminata urbana alla scoperta della città. Il pomeriggio offre degustazioni gratuite, show cooking incentrati sul pesce fresco e il workshop “Pesce povero e vini territoriali: nuove sinergie”, un approfondimento su sostenibilità e specie ittiche meno note.

La Consigliera delegata per il Marketing del Territorio, Paola Fratarcangeli, afferma: “L’esperienza Fish&Wine racconta Santa Marinella attraverso il suo mare, i suoi sapori e la sua comunità. La terza edizione rappresenta un’evoluzione importante: accanto alle degustazioni e agli abbinamenti, proponiamo momenti culturali, tour e spettacoli che permettono di vivere la città in maniera autentica e partecipata”.

Il Presidente del Consiglio comunale, Emanuele Minghella, aggiunge: “Questa manifestazione è il frutto di un lavoro condiviso che coinvolge istituzioni, produttori, ristoratori e associazioni. È la dimostrazione che quando il territorio fa squadra può offrire esperienze di grande qualità, capaci di attrarre visitatori e di rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità”.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento: www.fishwinesantamarinella.it