 
Cerveteri

“Frammenti di Colore”, nella biblioteca comunale di Cerveteri la mostra di Arianna Enea

1 Ottobre 2025

Nella Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti”, è aperta la mostra “Frammenti di Colore” di Arianna Enea, artista contemporanea del nostro territorio. 

In questi  anni Arianna ha fatto ricerca e sperimentazione attraverso la materia ed il colore senza trascurare alcuni aspetti come l’armonia e l’eleganza, Lei cura molto con professionalità ogni aspetto della sua produzione artistica oggi raggiunge con naturalezza la sua maturità artistica e ce né da’ una dimostrazione con questa esposizione in Biblioteca Nilde Iotti proponendo una serie di opere di grandi dimensioni dove la spatola incontra il pennello e la tela , attraverso l’incrocio di colori e gesso con altri materiali  crea un coinvolgente senso di quiete, il gesto risulta essere libero da ogni regola o concetto precostituito e Arianna vola leggera con la sua arte donando un senso di appagante armonia.

"Frammenti di Colore", nella biblioteca comunale di Cerveteri la mostra di Arianna Enea
“Frammenti di Colore”, nella biblioteca comunale di Cerveteri la mostra di Arianna Enea

La mostra ideata e curata da Fabio Uzzo per conto dell’associazione Culturale inArte di Cerveteri fa parte di un progetto chiamato “l’arte del territorio”  che vuole dare visibilità a tutte quelle eccellenze che si mettono in gioco proponendo arte e bellezza.

La mostra Sara visitabile negli orari della biblioteca, con il Patrocinio del comune di Cerveteri ad ingresso libero con discrezione , da oggi fino a quasi tutto il mese di Ottobre.