“Frammenti di Colore”, nella biblioteca comunale di Cerveteri la mostra di Arianna Enea

Nella Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti”, è aperta la mostra “Frammenti di Colore” di Arianna Enea, artista contemporanea del nostro territorio.

In questi anni Arianna ha fatto ricerca e sperimentazione attraverso la materia ed il colore senza trascurare alcuni aspetti come l’armonia e l’eleganza, Lei cura molto con professionalità ogni aspetto della sua produzione artistica oggi raggiunge con naturalezza la sua maturità artistica e ce né da’ una dimostrazione con questa esposizione in Biblioteca Nilde Iotti proponendo una serie di opere di grandi dimensioni dove la spatola incontra il pennello e la tela , attraverso l’incrocio di colori e gesso con altri materiali crea un coinvolgente senso di quiete, il gesto risulta essere libero da ogni regola o concetto precostituito e Arianna vola leggera con la sua arte donando un senso di appagante armonia.

La mostra ideata e curata da Fabio Uzzo per conto dell’associazione Culturale inArte di Cerveteri fa parte di un progetto chiamato “l’arte del territorio” che vuole dare visibilità a tutte quelle eccellenze che si mettono in gioco proponendo arte e bellezza.

La mostra Sara visitabile negli orari della biblioteca, con il Patrocinio del comune di Cerveteri ad ingresso libero con discrezione , da oggi fino a quasi tutto il mese di Ottobre.