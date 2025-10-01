Ladispoli, il PD: “Con i 3ml delle multe si pensi alla sicurezza e alla viabilità” – Riceviamo e pubblichiamo:
“In base alla normativa in vigore i proventi da multe stradali debbono essere obbligatoriamente spesi proprio per la sicurezza stradale e per la viabilità, compresi i marciapiedi. Nel solo anno 2024, il Comune di Ladispoli ha incassato 3 milioni e cinquecentomila euro per multe stradali ma incredibilmente la segnaletica sembra diventata l’ultima preoccupazione per Sindaco ed Assessori”.
Così il Partito Democratico di Ladispoli in una nota stampa.
“Lo stato delle strade – si legge – è ormai disastroso. Le strisce pedonali sono sparite in tantissimi vie, principali e secondarie, le condizioni dell’asfalto in alcuni tratti sono pessime. Ma Sindaco e Assessori pensano ad altro: sempre presenti a vantarsi sul palco in Piazza tra un ballo e un altro ma totalmente assenti e distratti sui veri problemi del resto della città. La nostra proposta: spendere subito con procedura immediata, almeno 300mila euro per rinnovare la segnaletica”.
“Ci sono vie di grande scorrimento dove da più di tre anni i pedoni attraversano a loro rischio e pericolo perché le strisce non ci sono più. E finora non sono serviti nemmeno i nostri esposti per una evidente omissione di atti d’ufficio. Stanno aspettando – chiosa la nota – che accadano altri incidenti per intervenire?”.