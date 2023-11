di Giovanni Zucconi

Ci capita spesso di parlare di raccolta di sangue. Ma tanta attenzione è pienamente giustificata. In Italia siamo purtroppo costantemente in emergenza sangue. Il bisogno di sangue non si ferma mai: ogni giorno, in Italia, ben 1.800 persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere.

Oggi, nella sede AVIS di Ladispoli, sono state raccolte ben 39 sacche di sangue. Sono molte, se le confrontiamo con le normali raccolte che avvengono nelle varie sedi. Ma sono ancora poche rispetto al potenziale che potrebbe esprimere una città come Ladispoli. C’è purtroppo ancora tanto lavoro da fare sulla popolazione per convincerla che donare sangue è un importante dovere civico.

Perché affermiamo questo? In un convegno promosso sabato scorso proprio dalla sede AVIS di Ladispoli, Luca Mele, il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale dell’ospedale Grassi di Ostia, nel suo intervento ha dichiarato che una città delle dimensioni di Ladispoli ha un potenziale di 2.000 sacche di sangue raccolte in un anno.

Per capire quanto sia lontano questo traguardo, abbiamo sentito Salvatore Vernata, il Presidente dell’AVIS di Ladispoli

Il Presidente AVIS Ladispoli: “La città ha un potenziale di 2,000 sacche di sangue in un anno. Stiamo lavorando per avvicinarci a questo obiettivo”

Presidente, quante sacche di sangue si raccolgono in un anno a Ladispoli?

“Nel 2021 abbiamo raccolto 389 sacche. Nel 2022 siamo riusciti a raccogliere 515 sacche di sangue, con un aumento del ben 30% rispetto all’anno precedente. Quest’anno abbiamo già superato quel valore. Nel 2023, con la raccolta di oggi, siamo arrivati a 540 sacche di sangue raccolte. La crescita costante della partecipazione dei cittadini è evidente.”

Ma le 2.000 sacche auspicate dal dott. Luca Mele sono ancora lontane

“È vero. Ma ci stiamo impegnando tutti per avvicinarci a questo ambizioso obiettivo. Come ha potuto constatare abbiamo un’eccezionale squadra di volontari. E l’impegno di tutti noi per promuovere la raccolta di sangue è notevole e costante. Stiamo tutti lavorando per questo obiettivo. E ce la faremo. Ci vorrà del tempo, ma ce la faremo a raggiungerlo.”

La prossima raccolta quando è prevista?

“È prevista per venerdì 1° dicembre.”