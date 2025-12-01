A Palazzo Valentini una serata dedicata a volontari, professionisti, associazioni e protagonisti del sociale che, con il loro operato quotidiano, contribuiscono a costruire una comunità più solidale e responsabile

Il Premio “Noi Ci Siamo” 2025 celebra il valore dell’impegno civico e delle storie che fanno la differenza –

di Marco Di Marzio

Si è svolta il 28 novembre 2025, nella suggestiva Sala Mons. Pietro di Liegro di Palazzo Valentini, la nuova edizione del Premio “Noi Ci Siamo”, un appuntamento ormai consolidato che riconosce e valorizza l’impegno di persone e realtà impegnate nel tessuto sociale, culturale e civico del territorio.

L’evento, promosso dal Consigliere Antonio Giammusso, Consigliere della Città Metropolitana di Roma e di Civitavecchia, insieme all’On. Fabrizio Santori, Segretario Generale dell’Assemblea Capitolina, ha voluto ancora una volta mettere al centro l’importanza dell’esserci: con dedizione, umanità e spirito di servizio.

A condurre la serata è stata la talentuosa attrice e presentatrice Francesca Ceci, che ha guidato il pubblico attraverso una sequenza di racconti, esperienze e testimonianze ad alto impatto emotivo. Numerose le istituzioni, le associazioni, gli enti culturali e i cittadini presenti, a conferma dell’autorevolezza e del valore del premio.

Storie che generano cambiamento

Il Premio “Noi Ci Siamo” nasce per dare luce a chi, con azioni quotidiane, contribuisce a migliorare la società: volontari, professionisti, operatori del sociale, realtà associative, artisti e giornalisti che si distinguono nei rispettivi ambiti. Anche quest’anno la cerimonia ha offerto un mosaico di esperienze significative, simbolo di un’Italia che si impegna e che non resta a guardare.

Tra i premiati dell’edizione 2025, personalità e organizzazioni attive nei settori della solidarietà, della cultura, dell’assistenza, della tutela, dell’informazione e della promozione civica: dalla Senatrice Maria Ida Germontani alla Polizia di Stato con Simona Battiston, dai progetti sociali di “Psicoleggimi” e dell’Albergo Etico, fino ai volontari della Protezione Civile, del MOSAP, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di AICARM e molte altre realtà che operano quotidianamente al servizio della comunità.

Sono stati premiati inoltre esponenti del mondo della cultura, della comunicazione e dell’arte, come Claudia Conte, Romina Caruana, Francesca Chialà, accanto a chi si impegna nella tutela delle donne, nella ricerca scientifica, nel sostegno alle famiglie e nella valorizzazione del territorio.

Il ruolo dei premianti

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai numerosi premianti – tra cui Alma Manera, Lisa Di Giovanni, Ludovica Amoroso, Manuela Iatì, Niccolò Carosi, Valerio Di Gioia e molti altri – che con professionalità e coinvolgimento hanno contribuito alla riuscita della serata.

Un ponte tra istituzioni, società civile e cultura

La cerimonia ha confermato la vocazione del Premio “Noi Ci Siamo” come piattaforma di incontro tra istituzioni, cittadini e realtà associative, un luogo in cui il merito e l’impegno civico vengono raccontati, riconosciuti e valorizzati.

L’organizzazione ha espresso gratitudine verso tutti i partecipanti e ha rinnovato l’impegno a proseguire nel percorso di promozione di una comunità più inclusiva, attiva e consapevole, guardando già alle future edizioni.