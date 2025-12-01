Calcio, vittoria pesante per la juniores della Virtus MSN

5-1 in favore degli uomini di mister Nucera nello scontro diretto con il Fregene Maccarese Calcio

Weekend di grande sostanza per la juniores della Virtus Marina di San Nicola che ha espugnato il campo del Maccarese Fregene Calcio rifilando un sonoro 5 a 1 agli avversari. Questo risultato ha consentito ai ragazzi di mister Nucera di rilanciare la propria corsa alle zone alte della classifica.

Ad aprire le danze, per i rossoblù, il gol di Marta a cui ha fatto seguito la doppietta di Santori che ha realizzato il gol della settimana con uno slalom dal limite dell’area finalizzato con un tiro a superare il portiere. Ottima la prestazione di Vicari sulla fascia sinistra anch’essa impreziosita da una rete. A chiudere i conti Pini.

“Siamo andati molto bene – ha detto mister Nucera, soddisfatto – per il risultato ma soprattutto per la prestazione convincente. Abbiamo avuto un nuovo innesto in attacco che ci garantisce maggiore profondità e speriamo di riuscire a dare continuità a queste prestazioni. Non era facile con il Fregene perché è una squadra solida e fisica, però abbiamo veramente dominato per tutti i 90 minuti”.

Il prossimo weekend ci sarà un nuovo scontro diretto, infatti, allo Stadio A. Lombardi sabato alle ore 15:00, arriverà l’Atletico Focene. In caso di vittoria, la Virtus MSN scavalcherebbe proprio gli avversari in classifica.