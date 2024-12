Il Natale di Cerveteri si illumina: villaggio di Piazza Aldo Moro e luminarie realizzate grazie ad un finanziamento regionale

Il Sindaco Elena Gubetti: “In programma animazione, intrattenimento e mercatini per tutto il periodo natalizio. Alberi e luminarie presenti in tutto il territorio di Cerveteri”

“Dopo l’inaugurazione del Villaggio di Natale avvenuta lo scorso 6 dicembre in occasione della Festa dell’Olio Nuovo, si sono conclusi i lavori di installazione delle luminarie natalizie a Cerveteri: alberi di Natale in ogni Frazione e nel Centro Storico e lungo il Parco della Rimembranza, soggetti natalizi, pacchi regalo, carrozze e cavalli e coloratissimi orsacchiotti rendono davvero magica l’atmosfera e i giorni che precedono le festività. In queste ore già in tantissimi sono venuti nel nostro Centro Storico per scattarsi foto e trascorrere del tempo nel nostro Villaggio di Natale e sotto le decorazioni che stanno illuminando le vie principali della nostra città. Ma non soltanto luminarie: nei prossimi giorni, all’interno del villaggio animazione per bambini, con Babbo Natale ed Elfi pronti ad intrattenere i più piccoli con musica e giochi e stand tipici del periodo, che si affiancheranno ai tanti appuntamenti culturali del Natale Caerite che ci terranno compagnia fino all’Epifania”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Luminarie che alle casse del Comune di Cerveteri non sono costate nemmeno un centesimo, in quanto interamente finanziate da un contributo aggiudicatosi dall’Etruria Meridionale della Regione Lazio. In questi giorni, sin dal giorno della prima accensione, sono tanti i cittadini, ragazzi, ragazze e bambini, che sono venuti in Piazza Aldo Moro e in Piazza Risorgimento per immortalare le nostre luminarie, testimonianza di come queste siano state fortemente apprezzate dalla nostra città – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – a queste, si aggiungono inoltre quelle realizzate dai Rioni di Cerveteri, che come tradizione hanno abbellito a festa le proprie piazze, vicoli e strade. Alberi e luci natalizi che non sono circoscritti solamente al Centro Storico, ma in tutto il territorio comunale di Cerveteri: ogni Frazione, dalla più grande alla più piccola, ha il proprio albero di Natale, ognuna di loro si illumina con un simbolo natalizio. Questo, come detto, si è potuto realizzare grazie ad un lavoro oculato della nostra Amministrazione e dei nostri uffici, capaci di aggiudicarsi un finanziamento davvero importante della Regione Lazio che ci ha appunto consentito di realizzare un lavoro di così elevato spessore. Non mi rimane altro dunque, che invitare la cittadinanza agli eventi in programma a Cerveteri, nel nostro Centro Storico, per trascorrere insieme i giorni che precedono il Natale”.

È possibile rimanere aggiornati sul programma del Natale Caerite, sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri, www.comune.cerveteri.rm.it oppure iscrivendosi al Canale Whatsapp “Comune di Cerveteri” .