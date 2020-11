Share Pin 5 Condivisioni

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla: ”Grazie mia amata Cerveteri”

Il Natale di AISM a Cerveteri è un successo: raccolti in pochi giorni oltre 1.100 euro

”Voglio iniziare questa settimana condividendo con voi una notizia meravigliosa.

La campagna il Natale di AISM è stata un successo straordinario! In pochissimi giorni abbiamo raccolto tantissimi fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e durante il punto solidale di sabato ne abbiamo raccolti altri ancora, superando la cifra record di 1.100,00 Euro!.

In questi giorni sto procedendo con le ultime consegne di prodotti ad amiche e amici che ci tenevano a contribuire a questa importante campagna che oramai da 6 anni porto avanti insieme alla mia mamma, sempre al mio fianco.

Una volta terminate, mi recherò in banca per effettuare il bonifico in favore dell’Associazione che ovviamente condividerò con voi sia su Whatsapp che su tutti i miei profili social.

Grazie, ancora tante volte grazie!. Ai cittadini di Cerveteri, ai commercianti e agli imprenditori, alle Istituzioni cittadine, ai miei colleghi di lavoro e a tutti coloro che anche questa volta, hanno sostenuto la campagna di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla!”