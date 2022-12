Il ministro Schillaci ordina tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina

L’assessore D’Amato: “Riprendono i test all’aeroporto di Fiumicino per i voli in entrata dalla Cina”

“Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi”. Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Riprendono i test all’aeroporto internazionale di Fiumicino per i voli che provengono dalla Cina, in attesa delle disposizioni nazionali. I test si svolgeranno con le consuete modalità, sotto la supervisione dell’ Istituto Spallanzani e con il supporto delle USCAR regionali. Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sul Covid ci spingono a tenere alta l’attenzione”.

A dichiararlo è l’assessore regionale alla Sanita, Alesio D’Amato.