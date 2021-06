Il maltempo si abbatte anche su Cerveteri: caduto un albero

Share Pin 0 Condivisioni

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale si è spostato anche su Cerveteri. Bomba d’acqua, accompagnata anche da grandine hanno interessato nel primo pomeriggio la città etrusca.







Per fortuna a parte un albero caduto sulla Settevene Palo Nuova in una zona non abitata, non si sarebbero verificati danni importanti a persone e a cosa.

Sul territorio, a monitorare la situazione, i volontari della Protezione civile di Cerveteri con due mezzi pickup e un 4×4.

La situazione sembra sotto controllo ma dall’amministrazione invitano i cittadini alla prudenza e di spostarsi in auto solo se strettamente necessario. Per ogni segnalazione si può contattare il numero: 0692959918

