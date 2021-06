“Fiumicino, lotta all’inquinamento: grazie a pescatori”

Share Pin 0 Condivisioni

La consigliera regionale del Pd Michela Califano: “Tema ambientale in cima ai nostri pensieri. A Fiumicino dopo anni bonificate scogliere, raccolte oltre 250 tonnellate di rifiuti”

Voglio inviare un ringraziamento alle flotte pescherecce del Lazio per il loro fondamentale contributo alla lotta all’inquinamento.

Quando un paio d’anni fa abbiamo presentato il progetto ‘Fishing for litter’ c’è stato un entusiasmo che ci ha impressionato. La loro voglia di essere parte attiva in questa innovativa battaglia contro il degrado del mare è encomiabile e ha portato a risultati impressionanti.

Sono stata amministratrice di un Comune come Fiumicino che ogni anno fa i conti con i rifiuti trasportati dal Tevere. Conosco bene i danni ambientali che cagiona l’inquinamento.

E dunque non posso che guardare con fiducia al futuro. Si sta creando sempre più una maggiore consapevolezza su quanto sia importante preservare il nostro pianeta e dare ai nostri figli, nipoti e alle future generazioni una nuova visione riguardo a questa problematica.

La tutela dell’ambiente è una dei punti centrali dell’agenda regionale. Non è un caso che dopo 30 anni, per la prima volta, sia stato approvato un emendamento, che porta il mio nome, grazie al quale vengono stanziati oltre 600mila euro per la bonifica delle scogliere e delle spiagge di Fiumicino.

Un’operazione di cui stiamo vedendo i suoi frutti e che ha portato allo smaltimento di oltre 250 tonnellate di rifiuti di ogni genere.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

