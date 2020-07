Condividi Pin 3 Condivisioni

”A sostegno di una proposta di legge che prevede un inasprimento delle pene per i reati di discriminazione per l’orientamento sessuale e l’identità di genere”

Il M5S Civitavecchia sostiene la manifestazione contro l’omotransfobia

Il M5S Civitavecchia parteciperà con convinzione alla Manifestazione “Libere, liberi. Contro l’omotransfobia” che si terrà domani a partire dalle ore 20,00 a Piazzale degli Eroi.

Si tratta di una manifestazione a nostro avviso doverosa a sostegno di una proposta di legge, che si discuterà a breve in Parlamento, che prevede un inasprimento delle pene per i reati di discriminazione per l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Questi reati di istigazione alla discriminazione e violenza sono già specificati ed inaspriti per ragioni razziali, etniche e religiose.

La nuova legge prevede di aggiungere anche la discriminazione per l’orientamento sessuale e l’identità di genere, tutela necessaria visto che ancora nel 2020 c’è chi si permette di propagandare folli idee di discriminazione, che culminano come leggiamo nelle cronache in atti di violenza e odio nei confronti di persone aggredite o discriminate, solamente perché esercitano la loro libertà di decidere chi amare.

Così in una nota il Movimento 5 stelle Civitavecchia