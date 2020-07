Condividi Pin 3 Condivisioni

Fari puntati su rifiuti abbandonati, pulizia ordinaria, scarsa illuminazione e criticità alla viabilità, per una strada molto importante collocata al centro della città

Ladispoli, i residenti lamentano scarsa attenzione per Via Bordighera – Nettezza urbana, illuminazione pubblica e problemi per viabilità sono le segnalazioni che continuano a giungere dai residenti di Via Bordighera a Ladispoli, una strada molto importante collocata al centro della città, tra Via Bari e Via Livorno, ancora come un tempo a doppio senso di marcia, parallela a Viale Italia e a soli 50 metri dalla stazione ferroviaria.

Sottolineano i cittadini come il percorso, partendo da Via Bari compresa, sia continuamente oggetto dell’abbandono di rifiuti, in sacchi e non, e della scarsa pulizia di manutenzione ordinaria.

Non meno importante per le persone la sicurezza, infatti dei quattro punti luce originariamente presenti sono ora attivi per la sera soltanto due, poiché gli altri due sono scomparsi, uno perché abbattuto dal tornado del 6 novembre 2016 e l’altro perché caduto recentemente, e non più sostituiti.

Infine in marito alla viabilità i residenti lamentano la continua presenza di parcheggi effettuati in maniera selvaggia non vigilata a dovere e l’ormai pessima qualità del manto stradale che necessità quanto prima di un intervento di rifacimento integrale.