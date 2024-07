Il Gruppo Scout di Guidonia 1 in visita a Cerveteri: ad ospitarli la Protezione Civile comunale

Una notte a Cerveteri per i ragazzi del Gruppo Scout di Guidonia 1

Dopo infatti aver esplorato il territorio di Cerveteri, seguendo dei percorsi stabiliti dai loro Capi Scout, sono stati ospitati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri presso il Polo di Via del Lavatore, dove hanno trascorso la notte in tenda per poi rientrare nella propria città nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 22 luglio.

Un’occasione per questi giovanissimi ragazzi, di scoprire il territorio sito Unesco e di vivere una nuova indimenticabile esperienza.

“Ringrazio il Gruppo Scout di Guidonia 1 per aver scelto Cerveteri e mi complimento con il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città per l’ospitalità garantita loro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – averli potuti ospitare all’interno di una struttura della nostra Protezione Civile conferma come Cerveteri disponga di un gruppo estremamente disponibile oltre che preparato e in grado di fornire accoglienza. Spero che per questi giovani Scout la permanenza e la visita della nostra città sia stata di loro gradimento, che si siano trovati bene e che anche in futuro possano scegliere, sia come Scout che come turisti, Cerveteri come loro meta di crescita e formazione”.