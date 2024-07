Cerenova, nella serata di ieri improvviso crollo di un pezzo di cornicione in corrispondenza della Posta –

In corrispondenza delle porte di accesso e del bancomat della Posta di Cerenova, un pezzo di cornicione ha ceduto nella tarda serata di ieri.

“Stasera – segnalano testimoni sul gruppo Facebook “Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare” – improvviso crollo di un lungo pezzo di cornicione in corrispondenza delle porte di accesso e del bancomat della Posta di Cerenova. Per fortuna, data l’ora tarda, non c’era nessuno e non ci sono state conseguenze per le persone. I carabinieri hanno regolato il flusso delle auto mentre i vigili del fuoco della caserma di Cerenova, prontamente intervenuti hanno rimosso alcuni grossi pezzi di intonaco pericolanti e messi in sicurezza la zona, anche delimitando la zona pericolosa per ulteriori cadute.”