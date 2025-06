Il grido della tifoseria “Forza Vecchio Cuore Verde Azzurro”

Stadio verso il sold out, il Cerveteri chiama i suoi tifosi per la sfida di oggi al Galli. Basta un pareggio per la salvezza

Ci crede alla salvezza. E’ la tifoseria verde azzurra, che domani sarà al Galli per gridare e spingere i Cervi alla vittoria. In 500, infatti, sono previsti sugli spalti, con ingresso gratuito, grazie al gesto amorevole della società, che chiede ai tifosi il massimo sostegno. Contro la Longarina basterà anche un pareggio al termine dei 120 minuti , ma sarà una gara ad alte tensione, non facile come da gestire.

Cuore e testa per conquistare una salvezza che meritano tutti, dopo un anno travagliato, tra alti e bassi. Senza ma e senza se serve raggiungere l’obiettivo, per il quale occorrerà una prestazione di mentalità, senza paure e tensioni. I tifosi sono invitati a portare un vessillo verde azzurro, sciarpa e bandiera, quello che sia per trascinare i Cervi alla salvezza.

Il via alle ore 11. 00, è consigliato l’arrivo in anticipo per non creare ingorghi ai parcheggi e all’ingresso dello stagione.