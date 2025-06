Cerveteri, tutto pronto per la III Edizione del Festival Internazionale per gli Etruschi

Organizzato dall’attore e regista Agostino de Angelis e dall’associazione Archeo Theatron. Si terrà all’interno della Necropoli del Sorbo dal 3 al 5 giugno

Facendo un bilancio del 2024, a vent’anni dall’assegnazione UNESCO ai siti di Cerveteri e Tarquinia, l’attore e regista Agostino De Angelis con l’Associazione Culturale ArcheoTheatron hanno realizzato da anni un percorso culturale sul territorio etrusco, grazie alla sinergia e collaborazione con gli Enti preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio etrusco, quali il Parco Archeologico Cerveteri-Tarquinia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, con i quali hanno rapporti di collaborazione così come pari Enti in tutta Italia e patrocinati da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, rivista ArcheologiaViva e tourismA con il direttore Piero Pruneti, Firenze ArcheoFilm Festival.

In virtù di tutto il lavoro svolto, l’Associazione e il regista, nei giorni del 3, 4, 5, giugno realizzeranno la III Edizione del ©”Festival Internazionale per gli Etruschi” che, già presentato a Firenze nel Palazzo dei Congressi nell’ambito di tourismA 2024 (Salone Internazionale di Archeologia e Turismo Culturale), si svolgerà all’interno dell’Istituto Comprensivo Cena e nella Necropoli del Sorbo sita all’interno dello stesso Istituto, grazie alla disponibilità e collaborazione con l’Istituto Comprensivo nella persona del Dirigente Velia Ceccarelli e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale nella persona del Soprintendente Margherita Eichberg, del funzionario Rossella Zaccagnini, del responsabile tecnico Monica Arduini, e la collaborazione dell’Associazione Nuova Generazione Etrusca di Nico Stella per la manutenzione del sito archeologico.