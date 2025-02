Il giro del mondo in 141 giorni partendo da Civitavecchia

Per chi se lo può permettere, il 25 novembre prossimo, partirà da Civitavecchia una crociera che farà letteralmente il giro del mondo. Attraverserà i mari e gli oceani che bagnano i cinque continenti, toccando 29 nazioni e visitando ben 47 destinazioni.

Si tornerà, sempre a Civitavecchia, il 13 aprile del 2026.

Un viaggio naturalmente per pochi. E non mi sto riferendo al numero di posti limitati della nave da crociera. Ma al costo del biglietto che bisogna acquistare per godere di questo privilegio. Quanto costa fare il giro del mondo in crociera? Una cabina per due ospiti parte da 36mila euro. Ma il biglietto sale a 44mila euro per la vista mare. Si arriva a ben 50mila euro per avere una cabina con balcone sul mare.

Sarebbe lungo elencare tutti i porti in cui la nave attraccherà. Ma per condividere un po’ di invidia, vi raccontiamo le tappe più importanti. Il viaggio prevede di sbarcare su un’isola privata alle Bahamas, e di visitare le città di entrambe le coste degli Stati Uniti. Con una puntatina alle isole Hawaii, Tahiti e Fiji. Ma senza dimenticare Singapore, Hong Kong e le città più importanti dell’Australia e del Giappone. Si continuerà poi a viaggiare tra il Sud Est Asiatico e l’Africa.

Il Natale i viaggiatori lo festeggeranno in Guatemala. Il Capodanno a Los Angeles, e Pasqua la festeggeranno in Namibia.

E naturalmente quello che vi abbiamo raccontato è solo una parte di quello che i fortunati viaggiatori vedranno nel loro viaggio intorno al mondo.

Per chi può, cominci a preparare le valigie. E i soldi per il biglietto…