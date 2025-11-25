Il Giorno delle Farfalle: Ladispoli e Cerveteri in prima linea contro la violenza

Il calendario segna il 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa data, scelta per onorare il sacrificio delle sorelle Mirabal (le “Farfalle”) assassinate nel 1960 nella Repubblica Dominicana, non è una semplice commemorazione, ma un monito globale: la violenza di genere non è un problema privato, ma una piaga sociale che richiede una responsabilità collettiva e un impegno culturale costante.

Le iniziative in programma sul territorio, che spaziano dall’arte alla riflessione associativa, mantengono vivo l’imperativo di sensibilizzare, informare e denunciare, ribadendo che la lotta contro ogni forma di sopruso è un fronte aperto 365 giorni l’anno

I comuni di Ladispoli e Cerveteri si uniscono al coro nazionale con appuntamenti dedicati a trasformare la memoria in azione e l’arte in simbolo permanente.

Cerveteri: La Performance che Diventa Simbolo

A Cerveteri, l’impegno si concentra sull’impatto visivo e sulla partecipazione civica.

L’Arte come Denuncia: “Libere di creare, libere di essere”

Una speciale performance artistica dal vivo che unisce creatività e impegno civile. L’artista Luisana Leone realizzerà un’opera che diventerà un punto di incontro per la cittadinanza, invitata a momenti di dialogo e consapevolezza. L’iniziativa vedrà la partecipazione di artisti come Francesca Colaciello, Alessandra Contaldo, Daniele Giacomozzi, il poeta Giorgio Consoli e il musicista Luca Mefalopulos.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la performance d’arte dal vivo “Libere di creare, libere di essere” è stata rinviata a Sabato 29 novembre.

Ladispoli: Un Pomeriggio di Ascolto e Confronto

Ladispoli punta sulla riflessione e sul sostegno reciproco, con un focus sul ruolo delle associazioni di volontariato.

Su iniziativa di Rete Rosa, associazione attiva nella lotta contro la violenza, si terrà un incontro dedicato all’ascolto, al confronto e al supporto reciproco. L’appuntamento, che fa seguito alle iniziative degli scorsi anni, è un momento fondamentale per fare rete e ribadire l’importanza della solidarietà.

Martedì 25 novembre 2025, a partire dalle ore 16:00, presso il Gran Bar Nazionale.

La vicinanza di questi appuntamenti nella costa laziale dimostra che la battaglia contro la violenza di genere è un impegno costante e condiviso. La partecipazione attiva a questi eventi è un passo cruciale per onorare la memoria delle vittime e per costruire insieme una società più equa e sicura, ribadendo che la battaglia per la libertà e il rispetto è una priorità di tutta la comunità.