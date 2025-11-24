Operativi da domani presso la sede di Vicolo Sollazzi 7
Asl Roma 4: trasferimento temporaneo dei servizi della sede M. M. Crocifissa Curcio a Cerveteri –
ASL Roma 4 informa che, per consentire la prosecuzione dei lavori previsti dal PNRR nella sede M. M. Crocifissa Curcio a Cerveteri, da domani alcuni servizi saranno temporaneamente trasferiti presso la sede di Vicolo Sollazzi 7.
Servizi interessati e orari
PUA – orario invariato
CAD – lunedì e venerdì, dalle 14.30 alle 16.00
Accettazione protesica – mercoledì, dalle 14.00 alle 18.00
ASL Roma 4 comunicherà tempestivamente eventuali variazioni di orari o di sede.
Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo l’utenza per la collaborazione.