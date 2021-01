Share Pin 21 Condivisioni

Si opta anche per la presenza di pubblico nella platea dell’Ariston

Il Festival di Sanremo si farà: appuntamento dal 2 al 6 marzo

Il Festival di Sanremo si farà. A dirlo è stato la Rai dopo una riunione dei vertici delle strutture coinvolte nell’organizzazione del Festival che avrà luogo dal 2 al 6 marzo.

E secondo quanto riporta l’Adnkronos, la Rai, con un comunicato, ha fatto sapere che tra i temi dell’incontro c’era anche “il protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston”.

L’ipotesi è dunque quella di prevedere la presenza di pubblico nella platea dell’Ariston.

E per cercare di mettere il Festival al riparo dalle polemiche per l’uso di personale sanitario che inevitabilmente verrebbe sottratto a un sistema già in crisi, si starebbe valutando la possibilità di una rotazione quotidiana tra gli operatori provenienti da diverse zone della Liguria.

In sostanza medici e infermieri trascorrerebbero una serata al festival con rientro nei luoghi di provenienza a fine della serata del Festival.

Per quanto riguarda invece la presenza della stampa si sta studiando il modo di garantire la presenza dei giornalisti ma nel rispetto del distanziamento e delle norme anti contagio.

E per farlo si pensa a una riduzione del numero dei giornalisti presenti con l’apertura della sala stampa o solo a fine mattinata o durante la diretta.

