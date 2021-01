Share Pin 3 Condivisioni

Le Regioni: “Sulla scuola serve chiarezza”

Scuola: la conferenza delle Regioni chiede la convocazione di Speranza –

La Conferenza delle Regioni ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro della Salute Roberto Speranza sulla scuola.

Come riportato dall’Adnkronos, per le Regioni c’è “profondo disagio da parte di tutti per come è stata gestita la questione scuola”.

“Sulla scuola serve chiarezza”, hanno proseguito. “Purtroppo è evidente che con la scuola superiore in presenza aumenta in modo consistente il rischio della diffusione del virus”.

“Quindi è necessario togliere questo tema da posizioni politiche, come purtroppo ha fatto qualche ministro, e ragionare nel merito per tutelare ragazzi, famiglie e personale della scuola” dice all’Adnkronos il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della Conferenza delle Regioni.

