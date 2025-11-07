Domenica sfida casalinga per il Cerveteri che attende l’Olimpus Roma. Gli etruschi sono alla ricerca del quinto risultato utile die fila, dopo 3 vittorie e un pareggio. Poi c’è il ritorno degli ottavi di coppa Italia mercoledì al Galli, contro la Luiss.

Il DS Scotti suona la carica al Cerveteri: “Siamo sulla strada giusta, dobbiamo avere testa e gambe per gare più insidiose”

Il ds Scotti analizza il momento: “Abbiamo partita difficile, so che sono una buona squadra, anche se nelle ultime due gare hanno incassato altrettante sconfitte. Dobbiamo affrontare la partita con cattiveria, con lo stesso ritmo di domenica, quando siamo stati vivi e tenaci per novanta minuti. Pian piano stiamo correggendo alcuni errori, siamo sulla strada giusta sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Sono fiducioso, ora vengono delle gare più appetibili, vedremo la sostanza della squadra- ha detto il diesse Scotti – . Ad oggi, dopo sette gare, sono abbastanza contento, dispiace per aver avuto un inizio dove avremmo meritato qualcosa di più. Questa squadra farà divertire, ne sono sicuro”.