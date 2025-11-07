ASL RM 4, Mari (FDI): “Ospedali di comunità regolarmente rifinanziati con gli utili di bilancio”

“Posso rassicurare i cittadini di Allumiere, Canale Monterano, Manziana e Tolfa: le Case della Comunità del territorio non sono state definanziate ma anzi saranno tra le prime ad essere aperte.

L’Amministrazione Rocca non ha infatti previsto alcun taglio delle strutture di Tolfa-Allumiere e Canale Monterano-Manziana, ha bensì sanato una criticità riguardante le Case della Comunità definite “diffuse”: questa tipologia di struttura non è infatti coerente con i requisiti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, essendo peraltro di tipo spoke e non hub. Come evidente dalla documentazione a disposizione, la Regione Lazio ha semplicemente attivato gli utili di bilancio della sanità per finanziare i lavori, che saranno tra i primi a terminare in questa zona, continuando così la sua azione di potenziamento delle strutture sanitarie in maniera capillare sul territorio e accogliendo le esigenze della cittadinanza, anche grazie a una spesa rigorosa. Documentandosi con più attenzione, la collega Mattia avrebbe evitato di diffondere notizie non fondate, peraltro su un tema tanto delicato come la sanità, che meriterebbe ben altra attenzione e discrezione da parte di chi siede in consiglio regionale”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.