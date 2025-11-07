Santa Marinella, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Questa mattina alle ore 08.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati in Santa Marinella per incidente stradale. Una donna percorrendo la via Aurelia, fronte al civico 381, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada. Gli uomini della Bonifazi hanno raggiunto subito il luogo dell’incidente affidando la guidatrice al personale sanitario del 118 giunto sul posto. La donna sembrava presentasse lievi ferite. In seguito i Vvf hanno messo in sicurezza l’auto e la zona circostante. Sul posto a che la Polizia Locale per i rilievi del caso.