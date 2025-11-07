 
Ladispoli

Ladispoli, il 12 novembre in Biblioteca torna l’appuntamento con “Nati per leggere”

7 Novembre 2025

L’amministrazione comunale informa che, dopo la piccola parentesi di letture nel bosco, la Biblioteca rinnova il suo appuntamento Nati per Leggere con Tante piccole storie: le letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, a cura del nostro instancabile Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli! Vi aspettiamo mercoledì 12 novembre alle ore 16:30: anche questa volta gli incontri saranno per fasce d’età, per il gruppo 0-3 anni si leggerà in Sala Ragazzi e per il gruppo 4-6 anni si leggerà in Sala Conferenze.  

Ladispoli, il 12 novembre in Biblioteca torna l’appuntamento con “Nati per leggere”
Ladispoli, il 12 novembre in Biblioteca torna l’appuntamento con “Nati per leggere”

Vi ricordiamo che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.  E’ un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Entrambi gli incontri sono a partecipazione gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca. Per prenotarsi si prega di scrivere a [email protected] specificando: nome ed età del bambino; cognome, nome e contatto telefonico di un genitore.