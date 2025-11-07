L’amministrazione comunale informa che, dopo la piccola parentesi di letture nel bosco, la Biblioteca rinnova il suo appuntamento Nati per Leggere con Tante piccole storie: le letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, a cura del nostro instancabile Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli! Vi aspettiamo mercoledì 12 novembre alle ore 16:30: anche questa volta gli incontri saranno per fasce d’età, per il gruppo 0-3 anni si leggerà in Sala Ragazzi e per il gruppo 4-6 anni si leggerà in Sala Conferenze.

Ladispoli, il 12 novembre in Biblioteca torna l’appuntamento con “Nati per leggere”

Vi ricordiamo che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. E’ un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Entrambi gli incontri sono a partecipazione gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca. Per prenotarsi si prega di scrivere a [email protected] specificando: nome ed età del bambino; cognome, nome e contatto telefonico di un genitore.