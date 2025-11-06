Manutenzione e analisi di controllo sulle alberature del Giovanni Cena a Cerveteri

Nei giorni scorsi, all’interno del giardino dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri, la Multiservizi Caerite è stata impegnata in una importante attività di controllo e manutenzione delle alberature. Il personale infatti ha eseguito un’analisi di stabilità arborea, un’operazione che punta a determinare la classe di propensione ad un possibile cedimento degli alberi, la resistenza degli stessi e a valutare lo stato del legno su alcune porzioni di pianta.

“Si tratta di un’attività di routine ma estremamente importante – spiega l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi – già settimanalmente vengono svolte analisi su tutto il patrimonio arboreo comunale e ovviamente le stesse vengono effettuate con una frequenza maggiore all’interno dei plessi scolastici, luoghi maggiormente sensibili dove ogni giorno ci sono più di mille persone tra studenti e personale docente. Un’attività che avevamo già programmato e che è in un certo senso anche precauzionale: con l’arrivo dell’autunno e della stagione invernale, sarà una garanzia ed una tutela per tutti avere la certezza sullo stato di salute dei nostri alberi”.

“Un’azione costante questa da parte della nostra Multiservizi Caerite – conclude Gnazi – di questo, ci tengo a ringraziare tutto il personale del verde della nostra Municipalizzata, per il continuo lavoro e l’attenzione riservata agli alberi della nostra città”