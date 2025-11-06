Allarme nel Porto di Civitavecchia: incendio e messa in sicurezza di una bombola di acetilene

Intervento complesso dei Vigili del Fuoco con il supporto degli specialisti NBCR. Nessun ferito.

CIVITAVECCHIA (RM) – Momenti di tensione si sono vissuti oggi pomeriggio, intorno alle ore 14:00, nell’area portuale di Civitavecchia, all’altezza del Varco Nord, a causa dell’incendio di una bombola di gas.

L’allarme è scattato all’interno di un capannone adibito alla lavorazione del ferro. Per cause ancora in fase di accertamento, una bombola di acetilene si è incendiata, generando un pericoloso dardo di fuoco.

Intervento e Squadra Specializzata

Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco (provenienti dalla caserma “Bonifazi”) che hanno avviato le operazioni per circoscrivere l’area e spegnere la bombola.

Vista la complessità e la potenziale pericolosità del materiale coinvolto, l’intervento ha richiesto l’ausilio di un funzionario e della squadra specializzata NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) del Corpo Nazionale.

Gli specialisti NBCR, dopo aver eseguito numerose misurazioni tecniche, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera zona e hanno organizzato le procedure per il successivo smaltimento controllato della bombola danneggiata.

Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti. Sul luogo dell’evento era presente anche il personale della Capitaneria di Porto per il coordinamento delle operazioni e la gestione dell’area portuale.