Il DS Scotti promuove il Cerveteri. “Siamo ripartiti, serve umiltà per continuare a marciare in questa direzione. Plauso a tutti, soprattutto ai nostri tifosi” –

Con la vittoria di domenica, la secondi di fila, torna allegria in seno al club etrusco. Il DS Scotti non aveva dubbi. “Alla terza di campionato, dopo tre sconfitte, ho detto ai ragazzi di non accampare scuse. Se non si vince troppo spesso è facile, trovare alibi. Ora posso dire che hanno capito cosa volevo intendere. Siamo un bel gruppo, coeso, e di qualità. Possiamo fare bene, ma dobbiamo lottare non fermarci”. Intanto sono stati assegnati gli accoppiamenti di Coppa Italia, per i Cervi c’è la Luiss mercoledì 29 a Roma, ritorno al Galli. Una gara, che pur giocando contro una grande squadra, ha aperta a ogni risultato. “Non ci mette paura nessuno, siamo una squadra che ha una testa, un cuore e gambe. Possiamo giocarcela con chiunque, abbiamo ragazzi giovani di qualità e cattiveria. Quella giusta per arrivare lontano – ha detto Scotti”.