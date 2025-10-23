Oltre 50 giovani atleti e famiglie alla giornata di apertura: nuovi programmi, staff potenziato e primi successi nei tornei regionali

L’Aureliano Tennis Team presenta la nuova Scuola Tennis agonistica –

È stata presentata sabato scorso la Scuola Tennis agonistica dell’Aureliano Tennis Team. Davanti a un pubblico di oltre cinquanta ragazze e ragazzi, agonisti e non, accompagnati dai rispettivi genitori, sono stati illustrati i programmi per la nuova stagione e presentate le nuove figure professionali che affiancheranno quotidianamente gli atleti, tra cui un ex giocatore professionista.

Lo staff tecnico dell’Aureliano Tennis Team è ormai consolidato e composto da tre maestri nazionali e dodici istruttori di primo e secondo grado, oltre ai preparatori atletici e al mental coach. Le squadre che parteciperanno alle competizioni regionali e nazionali sono più di venti, con atleti a partire dai dieci anni di età.

Alle famiglie presenti è stato rivolto, come di consueto, l’invito a mantenere un confronto continuo e costruttivo, volto a favorire la crescita personale dei ragazzi, prima come persone e poi come atleti.

L’incontro è stato anche l’occasione per conoscere i nuovi sponsor della stagione, tra cui l’agenzia Generali di Civitavecchia, che ha presentato alcuni prodotti dedicati ai giovani sportivi.

A coronare la giornata sono arrivati anche importanti risultati agonistici:

Luca Giacopello ha conquistato il terzo posto ai Campionati Regionali Under 12 maschile;

Sofia Lupo ha ottenuto il secondo posto ai Campionati Regionali Under 16 femminile.

«Non possiamo che essere soddisfatti e guardare al futuro con fiducia» – dichiarano dall’Aureliano – «Siamo attenti alla crescita umana prima ancora che sportiva dei nostri allievi: li accompagniamo nel loro percorso e offriamo loro un ambiente sano, fatto di amicizia e divertimento anche fuori dal campo».