Sono il 28,1% nel complesso, il 34,5% tra le donne

Inps, 4,6 milioni pensionati con assegno sotto mille euro –

In Italia nel 2024 quasi 4,6 milioni di pensionati, il 28,1% del totale hanno avuto un reddito da pensione inferiore a mille euro al mese.

Emerge dall’Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati secondo il quale l’importo complessivo ricevuto dalle due fasce più deboli della popolazione pensionata (fino a 499,99 euro e tra 500 e 999,99) è dell’8,8% del totale.

Tra le donne il 34,5% ha un reddito da pensione inferiore a mille euro (quasi 2,89 milioni di persone) mentre tra gli uomini sono nelle due fasce più basse di reddito solo il 21,4%. del totale. I pensionati complessivi sono 16,3 milioni e tra questi solo 450.067 hanno redditi da pensione superiori a 5mila euro (il 2,8% del totale) per un importo complessivo pari al 10,2% del totale.

Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2024 sono 23.015.011, per un ammontare complessivo annuo di 364.132 milioni di euro e un aumento del 4,93% sull’anno precedente. Emerge dall’Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.305.880 (+0,5% rispetto al 2023); ognuno di loro percepisce in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo.

L’importo medio del reddito da pensione per ogni beneficiario è di 22.331 euro. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 51%), gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici: l’importo medio annuo dei redditi percepiti dagli uomini è infatti superiore a quello delle donne del 34% (25.712 contro 19.140 euro).